Allerta meteo in Italia per la tempesta Ciaran: scuole chiuse in Friuli e in Veneto

E' allerta meteo in Italia per l'arrivo della tempesta Ciaran, proveniente dal Nord Europa.

Le prime regioni italiane a essere colpite saranno quelle settentrionali, seguite dalle zone del centro tirrenico. In Veneto e Friuli Venezia Giulia l'allerta è rossa, arancione in altre nove regioni. Il presidente Luca Zaia ha riunito l'unità di crisi. Ci si aspettano venti fino a 130 km orari e temporali intensi: per questo verranno chiuse le scuole partendo dalle province più esposte sia in Friuli sia in Veneto.