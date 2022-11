Maltempo a Ischia, una frana trascina diverse auto in mare: salvato un uomo

Il maltempo si abbatte su Ischia.

Paura a Casamicciola Terme, dove una frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasformate letteralmente in fiumi in piena. Un uomo è stato travolto dall'alluvione, venendo però recuperato e salvato dai soccorritori. I sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno disposto la chiusura di tutte le scuole.