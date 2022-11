Maltempo a Casamicciola (Ischia), uomo inghiottito dal fango: il video dei soccorsi

Un uomo semisommerso dall'acqua e dal fango, fino al dorso, usa un palo di ferro come ancora di salvezza. E' quanto si vede in un video pubblicato sui social che racconta i momenti del suo imminente salvataggio. L'uomo parla con i soccorritori, che gli dicono di non muoversi perché stanno per raggiungerlo.

Il prefetto di Napoli: "Stiamo evacuando la zona vicino alla frana" - Per quanto riguarda la situazione a Casamicciola il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha spiegato come "stiamo evacuando la zona circostante a quella della frana" causata dal maltempo. "In via preventiva - ha aggiunto - stiamo spostando tutti i nuclei familiari che vivono nella zona prospiciente alla frana e per il momento i soccorsi li stanno radunando nel palazzetto dello Sport del Comune di Ischia, successivamente saranno dislocati in strutture alberghiere individuate grazie alla disponibilità di tutti i sindaci dell'isola. Se necessario, ne individueremo un numero più ampio". Sull'isola intanto "in qualche modo" si sta ripristinando la viabilità.