Maltempo, in arrivo temporali: allerta gialla in 5 Regioni

ansa

Un'area d'instabilità meteorologica in arrivo dall'Europa centrale provocherà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nordest e sul Centro dell'Italia, con fenomeni temporaleschi e un abbassamento delle temperature. Allerta gialla per rischio temporali in 5 Regioni: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.