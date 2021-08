Como, esonda il lago: strade allagate Ansa 1 di 15 Ansa 2 di 15 Ansa 3 di 15 Ansa 4 di 15 Ansa 5 di 15 IPA 6 di 15 IPA 7 di 15 IPA 8 di 15 IPA 9 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalle prime ore dell'alba il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni. Durante la notte ci sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco per far fronte ad allagamenti e straripamenti di corsi d'acqua nella zona.