Maltempo, danni in tutto Trentino Alto Adige: evacuate 30 famiglie a Fleres

IPA

Alberi sradicati, black out elettrici, tetti portati via dal vento e fiumi esondati: è stata la notte di maltempo che si è abbattuta su tutto il Trentino Alto Adige. A Fleres il sindaco ha ordinato agli abitanti di non lasciare le abitazioni: il fiume è esondato in più parti costringendo la protezione civile a far evacuare 30 famiglie. Sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per ripristinare la circolazione.