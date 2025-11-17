Maltempo, nel Goriziano frana su una casa: una persona estratta viva, 2 dispersi

In provincia di Gorizia, una frana di fango ha travolto nella notte una casa a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una persona, poi trasferita all'ospedale di Udine con una frattura a una gamba, e ora, con i volontari della Protezione civile, stanno cercando due dispersi. Squadre di soccorso e personale fluviale dei comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone sono stati inviati in supporto al personale di Udine e Gorizia. Mandati il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili, mentre dal Veneto è arrivata la squadra Usar (Urban search and rescue) per cercare le persone sotto le macerie.