Maltempo, nel Goriziano frana su una casa: una persona estratta viva, 2 dispersi

Maltempo in Liguria, forti piogge a Genova e Imperia: danni e disagi sulla viabilità
© Ansa
© Ansa
Intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile, con diversi mezzi di soccorso. A Genova crolla un muro nella notte, bloccata una strada
© Ansa
Continua l'ondata di maltempo sul nord, con una frana di fango che ha travolto un'abitazione in provincia di Gorizia, dove una persona è stata estratta viva dalle macerie e si cercano due dispersi. A Genova invece, nel quartiere di Marassi, un muro è crollato nella notte causando la chiusura di una strada. In Friuli, la frana è caduta a Brazzano di Cormons, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile. Arrivato anche il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell'elisoccorso. La persona ferita ha una frattura a una gamba: è stata trasferita all'ospedale di Udine.
In provincia di Gorizia, una frana di fango ha travolto nella notte una casa a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una persona, poi trasferita all'ospedale di Udine con una frattura a una gamba, e ora, con i volontari della Protezione civile, stanno cercando due dispersi. Squadre di soccorso e personale fluviale dei comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone sono stati inviati in supporto al personale di Udine e Gorizia. Mandati il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili, mentre dal Veneto è arrivata la squadra Usar (Urban search and rescue) per cercare le persone sotto le macerie.
Gravi disagi in Friuli, per il maltempo, nella zona tra Palmanova e la provincia di Gorizia, dove i danni più pesanti sono stati segnalati a Cormons, con 152 millimetri di pioggia caduti in sole sei ore. Il fiume Judrio è tracimato causando diffusi allagamenti. Gli scantinati dell'ospedale di Palmanova sono sommersi dall'acqua, ma non ci sono problemi per i pazienti. Disagi anche sulle strade a Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Ai vigili del fuoco di Udine sono arrivate 200 richieste di intervento dalla mezzanotte, mentre molte chiamate hanno impegnato anche il comando di Gorizia.
© Ansa
© Ansa
Mentre in Liguria si conclude l'allerta arancione per passare all'allerta gialla, Genova fa i conti con la fragilità del territorio. Nel quartiere Marassi crolla un muro lungo la salita Dell'Orso, provocando la chiusura di un tratto di strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per accertare che non ci fosse nessuno al momento del crollo e i tecnici di Ireti stanno lavorando per verificare che non ci siano fughe di gas.
Un fronte temporalesco particolarmente intenso sta interessando la fascia costiera pisana e le province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, con estensione fino all'area del Mugello. Sono stati registrati oltre 217 millimetri di pioggia nel territorio di Stazzema, in provincia di Lucca. I corsi d’acqua Contesora e Freddana sono al primo livello di vigilanza nel territorio lucchese, mentre gli altri bacini rientrano nei parametri di riferimento, secondo quanto comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui suoi social.