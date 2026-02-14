Maltempo, mare inonda case a Fiumicino: evacuate 50 famiglie
Tratta in salvo dai soccorritori un'anziana 82enne disabile, intrappolata in casa dall'acqua
Mareggiata a Fiumicino: allagamenti alla foce del Tevere, evacuate 50 persone. I vigili del fuoco di Roma, con squadre ordinarie, sommozzatori e soccorritori fluviali sono impegnati dalle 7:30 a Fiumicino, in via Passo della Sentinella, per il livello dell'acqua che ha superato la barriera frangiflutti, invadendo rapidamente le abitazioni situate in prossimità della foce del Tevere. Raggiunta e portata al sicuro una donna anziana, in corso l'evacuazione di 50 persone dalle abitazioni allagate. Operazioni in corso.
Cosa è accaduto
Il comprensorio del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere a Fiumicino, non lontano dal vecchio faro, dove abitano alcune centinaia di persone, è un'area spesso soggetta a rischio allagamenti: come avvenuto oggi sono stati causati dal deflusso del fiume e dalla spinta contraria della mareggiata. Dalle 7.35 i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Passo della Sentinella con la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori, la partenza Saf e il funzionario di guardia per l'evacuazione di 50 famiglie a seguito di esondazione del mare, che ha allagato le case ubicate a ridosso degli scogli. Tratta in salvo dai soccorritori dei vigili del fuoco e successivamente affidata al personale ASL e polizia locale una donna 82enne diversamente abile intrappolata in casa dall'acqua. Sul posto presenti Polizia di Stato, 118 e polizia locale di Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha emesso ieri un'ordinanza legata all'allerta arancione con limitazioni di attività in aree pubbliche ed aperte al pubblico.