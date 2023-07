Maltempo, l'esperto del Cnr: "Il Nord Italia devastato da tre fenomeni estremi"

Secondo Elenio Avolio, fisico dell'atmosfera presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle Ricerche, "questo ha determinato una situazione barica particolare, ossia un contrasto di masse d'aria con temperature diverse e un differente contenuto di umidità". Lo scontro fra le due masse d'aria dalle caratteristiche così diverse ha dato origine a moti convettivi che, a loro volta, hanno generato i tre fenomeni violenti che hanno provocato seri danni, soprattutto in Lombardia ed Emilia Romagna.

Chicchi di grandine come palline da golf

Le celle temporalesche sono il risultato dei moti ascensionali delle masse d'aria. In pratica, andando verso l'alto, l'aria calda incontra temperature inferiori e questo, secondo Avolio, "innesca un processo complesso, che può dare origine anche a grandine". Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara, le correnti ascensionali molto intense possono favorire lo sviluppo di chicchi di grandine all'interno della nube temporalesca e mantenerli sospesi fino a raggiungere dimensioni tali da cadere a causa della forza di gravità. Inoltre, può accadere che le celle temporalesche raggiungano dimensioni molto grandi, il cui diametro può raggiungere dieci chilometri. In questi casi vengono chiamate super celle e sono fenomeni "potenzialmente pericolosi che possono generare a loro volta altri fenomeni, come i tornado e le correnti all'origine dei downstream".