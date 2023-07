Maltempo a Milano, guarda i danni registrati dai vip

I vip meneghini hanno pubblicato i loro reportage dalle vie e dai terrazzi delle loro case. Da Stefano De Martino intorno al Castello Sforzesco a Cecilia Capriotti appena rientrata dalle vacanze passando per il terrazzo devastato di Michelle Hunziker e la via preferita da Federica Fontana ridotta male.

Il maltempo a Milano ha creato tantissimi problemi alla città con alberi caduti, viabilità in tilt e mezzi pubblici in difficoltà.

Alice Sabatini filma la tempesta a Milano e poi scrive che ci ha impiegato un sacco di tempo per raggiungere l’aeroporto per poter partire per lavoro. Alberi caduti e disastri sulle strade l’hanno ostacolata, poi finalmente ha preso il volo.

Stefano Accorsi mostra gli alberi caduti dopo l’ondata di maltempo su Milano e scrive: “Un vero disastro a causa del maltempo. Sono 10 anni che ci vivo e ormai la sento anche la mia città. Grazie a tutte le persone e a tutte le istituzioni che stanno lavorando in queste ore per sistemare le cose!”.

Dopo il maltempo su Milano, anche Gaia Trussardi parla del cambiamento climatico: “Mi duole il cuore! Tempesta potente e maestosa hai ruggito nella notte. Hai sradicato gli alberi e spezzato i rami, hai gettato a terra uccellini indifesi che ora giacciono sull’asfalto con le membra scoperte. Sei entrata nelle nostre case, nidi apparentemente sicuri, mentre le tegole dei tetti erano come aghi di pino secchi che cadono alla prima brezza. Il tuo ruggire non è rabbia, non è monito, è ciò che è semplicemente il cielo sopra di noi, l’aria intorno, l’inevitabile conseguenza del nostro esistere avulsi da ciò che ci nutre. Ignoranti, indifferenti, presuntuosi piccoli uomini, vittime di noi stessi. E il cuore duole sempre più all’amara realizzazione di ciò che è ancor più vero: scellerati coloro che sanno e poco o nulla fanno, mentre soccombe chi ignora per mancanza di mezzi, chi è più debole, chi emarginato, la natura stessa; chi colpe non ha”.

Lodovica Comello scrive nelle Storie che non ha osato aprire le persiane per guardare il maltempo su Milano: “Avevo paura volassero i vetri. E’ stata bruttina”. E Tommaso Zorzi aggiunge: “Che paura stanotte… Sono nato a Milano ma una cosa così non l’ho mai vista. Se fossi stato fuori in quel momento, avrei rischiato la vita”. E poi filma il disastro passeggiando per il centro: “Lo scenario è veramente post-apocalittico. Continuo a sentire sirene perché la città è distrutta e quel che mi spaventa è che la forza massima di questo uragano, non so come definirlo, è durata 10 minuti… Per me che sono milanese vedere la mia città così è un colpo al cuore”.

“In 26 anni che vivo a Milano mai vista una cosa così” scrive Michelle Hunziker postando un video del suo terrazzo con fioriere cadute e piante per terra. E dalla Brianza Francesco Facchinetti mostra la grandine che si è abbattuta sull’hinterland milanese con chicchi molto grossi e pesanti che ha raccolto dal suo giardino dopo la bufera.