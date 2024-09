Maltempo, aereo biposto partito dal Modenese disperso sull'Appennino

Un aereo da turismo biposto partito da Pavullo nel Frignano (Modena) risulta disperso in Appennino. L'ultima segnalazione dei radar lo avrebbero localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. La zona individuata per le ricerche è nei territori tra Reggio Emilia, Parma e appunto Massa Carrara. La visibilità, a causa della nebbia, è di circa 20 metri. Il maltempo che sta attanagliando l'Emilia-Romagna non consente il sorvolo dei mezzi aerei del soccorso alpino regionale.