Nubifragi in Piemonte, 50 persone isolate in Val di Susa | Maltempo anche in Liguria: colpiti Savonese e Imperiese

Piogge molto intense in Piemonte dalla serata di mercoledì e si contano i primi danni. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare decine di interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si registrano una serie di allagamenti. In Val di Susa il Rio Gerardo è tracimato in più punti provocando l'isolamento di almeno 50 persone in diverse borgate. Disagi anche nel Savonese per l'esondazione di alcuni corsi d'acqua mentre nell'Imperiese una frana ha provocato disagi sulla A10 e sul tratto ferroviario che porta al confine con la Francia, ma in rapido miglioramento.