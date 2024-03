Maltempo, è allerta in mezza Italia: pioggia forte e neve in quota, allarme valanghe e paura per molti fiumi

E' allerta maltempo in mezza Italia, tra piogge forti, temporali, criticità idrogeologica e rischio valanghe.

L'attenzione resta alta soprattutto in Piemonte, dove si temono frane e allagamenti, in Veneto per vento forte e bacini dei fiumi a livello di guardia, in Toscana per le piogge in arrivo, in estensione per tutta la domenica. Ma occhi aperti anche su Liguria ed Emilia Romagna, dove si temono nevicati sull'Appennino e vento forte, e sulla Lombardia, con Milano in allerta gialla dalla mezzanotte tra sabato e domenica. Su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono in arrivo nevicate in quota. Infine, situazione difficile in Campania dove le previsioni parlano di temporali e grandine.