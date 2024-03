Maltempo, un'altra settimana di piogge | Allerta tra Liguria e Piemonte per neve e frane

Alla perturbazione appena arrivata, martedì ne seguirà un'altra che porterà maltempo su tutta l'Italia , neve e temperature più basse (ma in linea con quelle tipiche di questo periodo dell'anno). "È appena arrivata sull'Italia una nuova perturbazione , che si sta facendo sentire a partire da Nord-Ovest e che si estenderà verso Est e porterà pioggia da Nord a Sud su tutte le Regioni" ha detto all'Ansa il meteorologo di Meteo.it, Andrea Giuliacci ( le previsioni ). "Saranno piogge intermittenti, ma bagneranno tutto il Paese. Poi la situazione migliorerà a partire dal Nord, mentre al Centro e a Sud continuerà a essere nuvoloso e piovoso". E' allerta tra Piemonte e Liguria per neve e frane.



Sempre per lunedì, è atteso un calo delle temperature in tutto Centro, al Sud e nelle Isole, ma non al Nord, dove invece le temperature risaliranno leggermente. "Ci sarà un freddo tipico di fine inverno, normale per questo periodo, ma sufficiente a portare la neve sulle Alpi, sugli Appennini e sulle montagne di Sicilia e Sardegna, oltre i 1.000 -1.200 metri". Il meteorologo osserva che "non sarà un colpo di coda dell'inverno: è un tempo normale per questo periodo, ma arriva dopo un febbraio in cui le temperature sono state sopra la media e che, in pratica, si è comportato come il mese di marzo". Per lunedì sera è prevista una "tregua di bene durata". Martedì 5 marzo è infatti attesa una nuova perturbazione, che si farà sentire al Nord e che fra mercoledì e giovedì, allontanandosi dall'Italia, porterà al Centro e al Sud un po' di maltempo diffuso.

Allerta tra Liguria e Piemonte per neve e frane Continua a imperversare il maltempo tra Liguria e Piemonte, con precipitazioni nevose, che si registrano nel Vercellese, in particolare ad Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa. In provincia di Vercelli la Strada Provinciale 124 da frazione Ferrate a Carcoforo chiusa per pericolo di slavine. Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nel Parmense. La Liguria valuta richiesta d'estensione stato emergenza. Vento supera i 110 km/h, previste forti mareggiate.

Il bollettino dell'Arpa Piemonte ha disposto l'allerta arancione per rischio valanghe e idrogeologico nelle montagne Nord Occidentali, nelle valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po. L'allerta è invece gialla per il resto del Piemonte tranne che per la Valle Scrivia, dove è verde. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi stanno seguendo gli aggiornamenti sul maltempo in collegamento con la Sala operativa regionale attiva da stamattina alle ore 8 e fino all'esaurimento della situazione.

In Liguria frana la parete rocciosa su lungomare Varazze Uno smottamento roccioso si è abbattuto sul lungomare Europa a Varazze, vicino alla Baia dei Pescatori. Il Comune ha chiuso il tratto e domani deciderà come provvedere per rimuovere la frana e riaprire la passeggiata. A Genova molti allagamenti. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio genovese per alberi caduti e oggetti pericolanti a causa del forte vento che nelle ultime ore ha superato i 120 km/h sulle alture. In aumento anche il moto ondoso. Il picco di mareggiata è previsto nel pomeriggio.