Maltempo, nel Catanzarese esonda un torrente: isolato un paese | In provincia di Bologna salvata in elicottero famiglia con un bimbo di 4 mesi

Il maltempo colpisce la Calabria, in particolare la zona del Catanzarese. Situazione critica nel Lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta, così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti. Isolato il comune di Maida per l'esondazione di un torrente. Forti criticità dalla notte per le condizioni meteo, con diversi interventi per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi. In provincia di Bologna è stata messa in salvo in elicottero una famiglia con un bambino di 4 mesi.