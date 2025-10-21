Maltempo a Carrara, il sindaco su Facebook: "Diversi allagamenti, chiuse le scuole"

I vigili del fuoco, in località Fossone, hanno salvato una famiglia bloccata in casa per lo straripamento di un canale
"A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti". A comunicarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, spiegando che "le squadre della Protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti". E proprio a causa delle intense piogge "abbiamo deciso di chiudere le scuole".
I vigili del fuoco, in località Fossone, hanno salvato una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Il Carrione, a seguito del violento nubifragio, ha raggiunto i livelli di guardia. A distanza di alcune ore, complice anche lo spostamento della perturbazione, il livello del torrente, pur rimanendo ancora sotto osservazione, sta gradualmente calando.
Allagamenti risultano in strade vicine e sottopassi, in particolare lungo l'Aurelia. Da segnalare inoltre un grosso pino caduto nella frazione di Avenza, impedendo il transito del traffico su viale Monzoni verso via Covetta, più un altro albero caduto nel paese a monte di Bedizzano, sopra Carrara.