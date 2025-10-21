Maltempo a Carrara, il sindaco su Facebook: "Diversi allagamenti, chiuse le scuole"

"A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti". A comunicarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, spiegando che "le squadre della Protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti". E proprio a causa delle intense piogge "abbiamo deciso di chiudere le scuole".