Maltempo, in Emilia Romagna 36mila evacuati e oltre 100 comuni coinvolti | Oggi attesa la visita della Meloni

Continua l'emergenza maltempo in Emilia Romagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e nuove frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino.

Sale a più di 36.600 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, la maggior parte nel Ravennate. Un elicottero che stava controllando le linee elettriche è precipitato: 4 i feriti, di cui due in gravi condizioni. Giorgia Meloni, intanto, anticipa il rientro in Italia dal G7 in corso a Hiroshima: "La mia coscienza mi impone di tornare". Oggi visiterà le zone alluvionate e annuncia: "Martedì in Cdm i provvedimenti per le zone colpite, le risorse si trovano". Il ministro Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni". Vento forte in Calabria, dove sabato un uomo è morto travolto da un albero caduto mentre stava passeggiando con il suo cane.