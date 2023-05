Meloni: "Le risorse per l'alluvione si trovano" | "A giugno 2024 G7 in Puglia"

"Con la Cina bisogna dialogare ma restando padroni delle proprie scelte"

Tra i tanti temi toccati nel corso del summit, c'è stato anche quello dei rapporti con la Cina. Sulla via della Seta "abbiamo tempo per prendere una decisione, il memorandum si rinnova automaticamente a marzo e la scelta va fatta con tutti gli attori in campo: il Parlamento e alcuni organismi del Parlamento - ha spiegato il premier -. L'Italia è l'unica nazione del G7 ad aver sottoscritto il memorandum ma non è l'unico Paese europeo ad avere rapporti stretti con la Cina. Sulla via della seta è una valutazione delicata, sulla quale bisogna coinvolgere vari attori del nostro sistema. Si sa come la penso e non ho cambiato idea, serve una valutazione molto ponderata".