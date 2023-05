G7, Meloni "sorpresa" dalla frase di Trudeau su Italia e diritti Lgbt

Nella nota canadese sull'incontro si legge che il presidente del Consiglio "ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni".

La "sorpresa" di Trudeau a Meloni

Durante l'incontro a Hiroshima, Trudeau ha accusato in modo esplicito il governo Meloni di non rispettare i diritti Lgbt. "Siamo preoccupati per alcune delle posizioni che il tuo governo sta prendendo in materia, ma non vedo l'ora di parlarne con te". Il riferimento del premier canadese è agli ammonimenti europei sulla legislazione italiana in materia, soprattutto sulle coppie di genitori dello stesso sesso. Un'affermazione inaspettata per Meloni, la quale, prima di replicare a porte chiuse, ha rivolto uno sguardo perplesso e contrariato alla telecamera.