Maltempo, allerta meteo in 18 Regioni: piogge e temporali

Il maltempo torna a sferzare l'Italia, con allerta meteo in 18 Regioni.

Piogge e temporali interesseranno dapprima il Nord per poi estendersi al resto del Paese. Per Lombardia e Friuli-Venezia Giulia l'allerta è arancione, mentre per tutte le altre gialla. Le precipitazioni potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli e Toscana.