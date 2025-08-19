Maltempo, allerta arancione su Liguria e Lombardia

La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su Liguria e Lombardia, per la giornata del 20 agosto. Una perturbazione di origine atlantica, proveniente dalla Francia, infatti tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso l'Italia, portando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte delle regioni settentrionali e parzialmente su quelle centrali. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Toscana. La Protezione civile ha lanciato l'allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.