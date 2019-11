Maltempo, allarme fiumi in Emilia e in Toscana

Allarme fiumi in Toscana ed Emilia per il maltempo, dove per lunedì il meteo prevede temporali. La piena del Reno transita nel Bolognese. "Sarà una piena storica", dice il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. L'Arno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze. A Pisa l'ondata di piena è passata senza troppi danni. In Alto Adige ancora blackout e oltre 12mila persone isolate.