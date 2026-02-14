"In queste ore difficili per Calabria, Sicilia e Sardegna, il mio grazie va al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l'impegno straordinario nelle aree colpite dal maltempo. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati migliaia di interventi. - ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - Sono oltre 1100 le donne e gli uomini in campo, che con abnegazione e spirito di sacrificio stanno operando senza sosta per soccorrere le persone, gestire le evacuazioni e mettere in sicurezza i territori. Numeri che parlano chiaro e che raccontano professionalità, disciplina e dedizione al servizio dei cittadini".