Maltempo al Centro-Nord: danni a Como, Lecco e Vercelli e tromba d'aria sul Lago di Garda

A Como la grandine ha causato ingenti danni, con numerose strade chiuse per allagamenti e smottamenti. Il paese di Blevio è stato invaso da fiumi di fango e detriti. I violenti temporali hanno colpito anche la sponda lecchese del Lago di Como, provocando forti disagi alla circolazione. La superstrada 36 , che collega Milano alla Valtellina, è chiusa all'altezza di Lecco in direzione nord. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla parte veronese del Lago di Garda . Danni a Vercelli , forti piogge anche a Livorno e allagamenti e frane in Trentino .

La situazione nel Comasco

- Dopo la grave alluvione dell'anno scorso, Blevio torna a essere devastata da una colata di fango. La strada Provinciale Lariana è stata chiusa nella notte e resta interrotta. Como città è stata investita da una violenta grandinata che ha danneggiato le auto parcheggiate e distruggendone anche i vetri. Fiumi di acqua e fango hanno invaso le strade, provocando anche l'esondazione di una roggia. Oltre che a Como il maltempo ha flagellato Torno e Blevio. La cittadina sul Lago di Como è stata invasa da fiumi di fango e detriti. Ruspe al lavoro per liberare case e strade. Una colata di fango ha invaso Blevio, poco più di mille abitanti. "L'acqua è entrata dappertutto - racconta un testimone - è bastata un'ora di pioggia per fare il finimondo". Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile.

Persone salvate nel Lecchese

- Sulla superstrada 36 c'è stato l'allagamento del tunnel dell'attraversamento cittadino. Lungo la lungo la Lecco- Ballabio, quattro persone rimaste bloccate con l'auto nei sottopassi invasi dall'acqua e sono state tratte in salvo dai pompieri. A Olginate la grandine ha imbiancato le strade, con una coltre di ghiaccio spessa al punto da sembrare neve.

Bergamo, operai salvati in elicottero

- Due operai sono stati sorpresi dalla piena improvvisa del fiume Serio, mentre erano al lavoro su un isolotto tra Nembro e Pradalunga, e per soccorrerli è stato necessario inviare l'elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo Speleo alpino fluviale. I lavoratori sono stati tratti in salvo, illesi, dopo che la piena improvvisa li ha costretti a chiedere aiuto.

Tromba d'aria sul Garda

- La tromba d'aria non ha colpito la sponda del Lago, ma si è "scaricata" in acqua. Si stanno comunque facendo verifiche per accertare che nessuna imbarcazione sia rimasta coinvolta.

Nel Basso veronese danneggiate linee elettriche -

L'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sul veronese, in particolare sul basso lago di Garda, sta creando disagi anche in Valpolicella. A Fumane (Verona) una parte del paese è rimasta senza elettricità perché all'altezza della località di Villa della Torre le raffiche di vento hanno danneggiato la linea. I tecnici dell'Enel sono al lavoro per il ripristino della corrente.

Livorno, 118 millimetri di pioggia all'ora di pioggia

- L'ondata di maltempo si è spinta fino in Toscana, in particolare Livorno e provincia. Secondo il Comune, "al pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri all'ora". La Protezione civile comunale ha aperto il Coc, il Centro operativo, ed è intervenuta assieme a diverse squadre di vigili del fuoco. Per un'ora si è interrotta l'afflusso di energia elettrica alla centrale del Cisternone, con conseguente mancanza di acqua in alcune zone della città.