Malika, ripudiata dalla famiglia perché lesbica, ha una casa sua: "Sono felice"

La nuova vita di Malika Chalhy inizia a Milano, dove si è trasferita da poco insieme alla fidanzata Camilla e al cucciolo di bulldog francese, Frenk. L'appartamento, preso in affitto grazie alla raccolta fondi aperta a gennaio da sua cugina, è luminoso e soprattutto pieno di di gioia. " Questa è la famiglia che mi sono scelta", dice, e non quella che l'ha ripudiata e cacciata di casa perché lesbica.

Ora, la coraggiosa 22enne di Castelfiorentino può finalmente vivere in libertà il suo amore: "Amo ogni angolo di questa casa - che non è certo un attico o una reggia - racconta a Fanpage - ma per me è enorme!".

La giovane coppia si è conosciuta nell'estate del 2020 e da allora è stato tutto in salita: il difficile coming out con tanto di minacce della famiglia di Malika, l'esposizione mediatica, gli insulti sui social. Ma loro non si sono mai separate, fino al raggiungimento di un sogno, quello di amarsi alla luce del sole: "Per me è come rinascere".