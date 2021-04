Malika Chalhy, cacciata di casa perché innamorata di una ragazza: "Ai miei genitori dico: fatevi aiutare"

"Ai miei gentori dico: fatevi aiutare, chiedete aiuto". Al "Maurizio Costanzo Show" parla Malika Chalhy, la ragazza finita in questi giorni al centro dell'attenzione pubblica per essere stata cacciata di casa dalla sua famiglia perché innamorata di un'altra ragazza. "Ora vivo a Firenze, a 30 chilometri da casa. Non li ho più visti e sentiti, mi è arrivato soltato un messaggio quando è scoppiato il boom mediatico in cui venivo ringraziata per quello che ero arrivata a fare", ha spiegato Malika, la cui storia è rimbalzata anche sui social grazie agli appelli di Fedez ed Elodie.

Io credo la cosa più importante sia instaurare sempre rapporti di dialogo, di non nascondere i propri sentimenti", ha detto la 22enne di Castelfiorentino nel talk show condotto da Costanzo. "Ho scritto una lettera ai miei genitori perché avevo paura di una reazione mi aspettavo una reazione, ma non così forte anche se un anno fa non gli era piaciuto il fatto che avessi iniziato a giocare a calcio".