Maldive, prima rogatoria della Procura di Roma: chiesti atti e attrezzature da sub
Non è escluso che gli inquirenti possano sollecitare anche l'invio della Go-Pro usata dalle vittime e ritrovata nella grotta sottomarina
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La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera Go Pro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
Nulla osta per i funerali di due vittime
Intanto è stato rilasciato il nulla osta per la celebrazione dei funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime i cui corpi sono stati ritrovati nella grotta di Alimathaà lo scorso 14 maggio. Lo ha confermato il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese, al termine dell'autopsia all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.