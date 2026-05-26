Maldive, prima rogatoria della Procura di Roma: chiesti atti e attrezzature da sub

Intanto è stato rilasciato il nulla osta per la celebrazione dei funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime i cui corpi sono stati ritrovati nella grotta di Alimathaà lo scorso 14 maggio. Lo ha confermato il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese, al termine dell'autopsia all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.