Maldive, nulla osta per funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal

È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimathaà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese, oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.
È di 90 giorni il termine concesso dal pm per l'esito degli esami autoptici effettuati oggi sui corpi delle due donne. Mentre è ancora in corso l'esame sulla della ricercatrice Muriel Oddenino, al momento dalle autopsie non è emerso "nulla dirimente sulle cause della morte e sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici che si svolgeranno prossimamente", come conferma l'avvocato della famiglia di Montefalcone e Sommacal.