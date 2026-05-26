Maldive, nulla osta per funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal

È di 90 giorni il termine concesso dal pm per l'esito degli esami autoptici effettuati oggi sui corpi delle due donne. Mentre è ancora in corso l'esame sulla della ricercatrice Muriel Oddenino, al momento dalle autopsie non è emerso "nulla dirimente sulle cause della morte e sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici che si svolgeranno prossimamente", come conferma l'avvocato della famiglia di Montefalcone e Sommacal.