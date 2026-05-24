Mohamed Hussain Shareef, durante una conferenza stampa, ha spiegato che la nuova normativa ha l'obiettivo di correggere una serie di falle che avrebbero contribuito alla tragedia dei sub italiani. La legge - ancora in fase di stesura - imporrebbe la necessità di ottenere un permesso speciale per potersi immergere in missioni "tech-wreck". E soprattutto ordinerebbe che questi permessi siano centellinati dall'autorità, che li potrà concedere solo a ricercatori e sub ultra-certificati. L'obiettivo è inoltre introdurre standard obbligatori per esperienza minima, protocolli di sicurezza e attrezzature, elementi che sarebbero stati carenti nella spedizione che ha causato la morte dei cinque sub italiani. "Poiché ciò coinvolge ricercatori e subacquei "tech-wreck" che utilizzano attrezzature specialistiche – un'attività che non può essere intrapresa senza competenze specifiche ed esperienza di alto livello – attueremo e regolamenteremo tutto questo attraverso linee guida molto rigorose”, ha affermato Shareef.