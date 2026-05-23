Maldive, il docente Vanin (che era sulla Duke of York): "Eravamo lì per ricerca"

Maldive, le prime foto dei sub finlandesi nella grotta della tragedia
© Dan Europe
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L'entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin, che alle Maldive si trovava sulla Duke of York dalla quale sono scesi in immersione i sub italiani morti, ha detto agli investigatori della squadra mobile di Genova che si trattava di "una crociera scientifica, non ricreativa ed eravamo lì per l'Università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli". In questura nel capoluogo ligure, il docente ha consegnato pc, telefoni e altre apparecchiature che appartenevano alla collega Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e al neolaureato Federico Gualtieri, tutti deceduti con il capobarca Gianluca Benedetti. Tra i materiali consegnati da Vanin anche due blocchi di appunti che potrebbero contenere calcoli o elementi utili a spiegare finalità e tecnica dell'immersione che è costata la vita ai cinque sub.
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La pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo a Genova indispensabile per convalidare il sequestro, ma la documentazione sarà poi subito inviata alla Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e ha delegato gli investigatori genovesi a sentire come persone informate sui fatti i responsabili del Distav dell'Università genovese. Vanin ha consegnato agli investigatori anche l'elenco completo degli studenti e dottorandi che si trovavano a bordo della Duke of York il giorno della tragedia e che saranno sentiti nei prossimi giorni. Sulle audizioni gli investigatori genovesi mantengono il massimo riserbo.
Nelle prossime ore, le salme di quattro vittime arriveranno all'aeroporto di Malpensa (quella di Benedetti è già in Italia). Intanto Giorgio Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia, ha nominato due avvocati, il penalista Giuseppe Pugliese e il civilista Alessandro Albert per tutte le procedure che saranno da espletare nei prossimi giorni. I legali fanno sapere che nomineranno un consulente di parte in vista dell'autopsia che si svolgerà lunedì, subito dopo l'incarico affidato dalla procura di Busto Arsizio ai medici legali Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri.