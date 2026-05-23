Maldive, il docente Vanin (che era sulla Duke of York): "Eravamo lì per ricerca"

L'entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin, che alle Maldive si trovava sulla Duke of York dalla quale sono scesi in immersione i sub italiani morti, ha detto agli investigatori della squadra mobile di Genova che si trattava di "una crociera scientifica, non ricreativa ed eravamo lì per l'Università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli". In questura nel capoluogo ligure, il docente ha consegnato pc, telefoni e altre apparecchiature che appartenevano alla collega Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e al neolaureato Federico Gualtieri, tutti deceduti con il capobarca Gianluca Benedetti. Tra i materiali consegnati da Vanin anche due blocchi di appunti che potrebbero contenere calcoli o elementi utili a spiegare finalità e tecnica dell'immersione che è costata la vita ai cinque sub.