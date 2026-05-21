Maldive, il capo del team finlandese che ha recuperato i corpi: "Impossibile finire per caso in quella grotta o venire risucchiati"
"Pianifico sempre ogni immersione. E non posso certo dire che questa sia stata una passeggiata...", ha aggiunto
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Il caposquadra del team finlandese arrivato alle Maldive per recuperare i corpi dei sub italiani morti, Sami Paakkarinen, ha parlato al Corriere della Sera della grotta in cui è intervenuto: "Se è possibile entrarci per errore? È una grotta enorme. E poi, alle Maldive, il sole splende fino a 100 metri di profondità. Quindi a 60 metri è ancora giorno. Quando entri in una grotta te ne accorgi perché cala il buio. Non rischi di entrarci accidentalmente". "Quando siamo entrati nella grotta, abbiamo percepito una leggerissima corrente al suo interno. Quindi è vero che c'è una corrente in entrata e in uscita. La grotta, per così dire, respira. Ma è davvero poco forte. Non è possibile che abbia risucchiato qualcuno", ha invece affermato Paakkarinen per quanto riguarda l'ipotesi di un effetto "risucchio" causato dalle correnti.
L'esperto ha poi sottolineato che "l'immersione in grotta non è mai facile. Richiede una pianificazione accurata, non si dovrebbe mai fare se non si è certi dell'esito" e ha elencato le principali difficoltà che il suo team ha incontrato durante l'operazione: "Prima di tutto, la profondità. Essendo una grotta, poi, richiede tecniche, gas e attrezzature speciali. Ci sono molti piccoli dettagli che devono combinarsi per poter fare questo tipo di immersione. Bisogna essere addestrati, avere l'attrezzatura giusta e l'esperienza necessaria".
Paakkarinen ha anche spiegato cosa intende esattamente quando parla di attrezzatura giusta: "Per immergerti a più di 60 metri, hai bisogno di gas subacquei oltre all'aria. Si chiamano trimix. Sono una miscela di ossigeno, azoto ed elio, che riducono l'effetto narcosi in profondità. Così resti lucido e puoi lavorare in modo più efficiente. Inoltre, usiamo un dispositivo chiamato rebreather, che fa circolare il nostro gas respiratorio, dandoci molto tempo lì dentro. Nelle operazioni di recupero è fondamentale avere la possibilità di rimanere sul fondo quasi quanto si vuole. Abbiamo un'autonomia di oltre cinque ore, fino a dieci se spingiamo i limiti. Molto più di quanto si possa fare con l'attrezzatura subacquea convenzionale".
Alla domanda della giornalista del Corriere "La mancanza di attrezzatura adeguata può essere stata un problema?", il sub ha risposto: "Non posso parlare direttamente di questo caso, perché c'è un'indagine di polizia in corso. In generale, per immergersi a tali profondità e all'interno di una grotta, è necessario un tipo di attrezzatura e un approccio diversi dalla normale immersione. E forse anche miscele di gas diverse".
"Ho il privilegio di aver praticato immersioni in grotte profonde per quasi vent'anni. Quindi mi affido molto all'esperienza e alle conoscenze acquisite. Tuttavia, pianifico sempre ogni immersione. E non posso certo dire che questa sia stata una passeggiata...", ha concluso Paakkarinen.