Maldive, il capo del team finlandese che ha recuperato i corpi: "Impossibile finire per caso in quella grotta o venire risucchiati"

Il caposquadra del team finlandese arrivato alle Maldive per recuperare i corpi dei sub italiani morti, Sami Paakkarinen, ha parlato al Corriere della Sera della grotta in cui è intervenuto: "Se è possibile entrarci per errore? È una grotta enorme. E poi, alle Maldive, il sole splende fino a 100 metri di profondità. Quindi a 60 metri è ancora giorno. Quando entri in una grotta te ne accorgi perché cala il buio. Non rischi di entrarci accidentalmente". "Quando siamo entrati nella grotta, abbiamo percepito una leggerissima corrente al suo interno. Quindi è vero che c'è una corrente in entrata e in uscita. La grotta, per così dire, respira. Ma è davvero poco forte. Non è possibile che abbia risucchiato qualcuno", ha invece affermato Paakkarinen per quanto riguarda l'ipotesi di un effetto "risucchio" causato dalle correnti.