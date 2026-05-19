DOMANI GLI ALTRI DUE

Maldive, la missione coordinata da Dan Europe recupera due corpi dei sub italiani

Il team internazionale ha completato la prima fase delle operazioni, che riprenderanno mercoledì, condizioni meteo permettendo

19 Mag 2026 - 15:10
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© Dan Europe
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Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dhekunu Kandu sono state recuperate durante la fase operativa della missione internazionale di search & recovery in corso alle Maldive: l’operazione è stata condotta martedì mattina dal team di subacquei tech & cave coordinato da Dan Europe, in collaborazione con la Maldives National Defence Force, le forze di polizia locali e in contatto con le autorità italiane presenti a Malé. Nel corso dell’operazione, il team ha effettuato nuovamente un'immersione fonda di penetrazione all’interno del sistema di grotte utilizzando attrezzature avanzate, tra cui rebreather, DPV (scooter subacquei) e sistemi di supporto vitale ridondanti. Il team finlandese di recupero ha trasportato con successo due delle vittime dall’interno della grotta fino a circa 30 metri di profondità, dove i team maldiviani di recupero, operando in gruppi coordinati a profondità intermedie, hanno completato il trasferimento fino alla superficie. Il team specialistico di subacquei ha completato l’operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione. Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni per il recupero delle altre due vittime proseguiranno mercoledì. 

Le parole della Ceo di Dan Europe

 "L’operazione di oggi ha richiesto ulteriore coordinamento, competenze tecniche e fiducia reciproca tra il team di subacquei e le autorità maldiviane che gestiscono localmente l’intervento. Siamo grati a tutte le persone coinvolte per la professionalità, l’umanità e il rispetto dimostrati nel corso di queste operazioni", ha detto Laura Marroni, Ceo di Dan Europe, organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio.

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