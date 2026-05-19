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Ultimo aggiornamento: 24 minuti fa

DOPO LA LORO LOCALIZZAZIONE

Maldive, al via il recupero dei corpi di due dei quattro sub italiani dispersi

Le altre due salme, probabilmente, verranno recuperate nella giornata di mercoledì

19 Mag 2026 - 08:39
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© DAN Europe

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È la giornata in cui i tre sub esperti finlandesi tenteranno di portare in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. "La missione ora si sposta alla fase successiva: ieri (lunedì, ndr) i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero, è pianificato per oggi (martedì, ndr). Il piano è sperare di recuperare due dei quattro corpi, e gli altri due forse verranno recuperati domani (mercoledì, ndr). Lo ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif alla Rai.

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