Francovigh ha incontrato il team di sub finlandesi specializzati in recuperi estremi sott'acqua, che lavorerà con la Guardia costiera maldiviana. "Stanno già raccogliendo informazioni. Opereranno in sinergia, anche se la gestione dell'intervento resta ufficialmente in capo alle autorità locali", ha detto. L'ambasciatore ha sottolineato che l'operazione sarà complessa e che i sub non si sono ancora immersi nelle grotte. "Quando avranno visionato la situazione sul posto, avremo un quadro più completo. Si farà di tutto per ritrovare le quattro salme", ha affermato.