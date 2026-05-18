Maldive, è il giorno della grande attesa: nuovo tentativo per recuperare corpi italiani con il team degli specialisti finlandesi

I rinforzi sono arrivati dopo che un sub militare locale, il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali Mohammed Mahdi, ha perso la vita durante le operazioni, che sono state successivamente interrotte. Il militare, che faceva parte del gruppo che ha informato il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, sul piano di salvataggio degli italiani, è stato sepolto sabato con gli onori militari. La sua morte ha scatenato polemiche tra i residenti sui social media e richieste di indagini approfondite sulle circostanze dell'incidente.