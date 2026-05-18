Maldive, ecco cosa può essere accaduto ai sub: la ricostruzione
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Previste ricognizioni, immersioni di prova e pianificazione del recupero che, meteo permettendo, dovrebbe iniziare martedì
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"Oggi non si immergeranno a grandi profondità, ma si orienteranno" annuncia il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun. Con l'arrivo dei tre specialisti finlandesi a Malè ripartono, dunque, con slancio le attività di ricerca e recupero dei quattro sub italiani dispersi nelle grotte dell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe, composto da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, ha iniziato le immersioni nelle acque di Alimathà, dopo essersi riunito con la Guardia Costiera delle Maldive per definire la strategia di lavoro. Le operazioni si presentano complicate e "molto complesse per la conformazione dei luoghi", come ha spiegato l'avvocato Antonello Riccio, che, insieme al collega Gianluigi Dell'Acqua, assiste la famiglia di Federico Gualtieri di Omegna. Gualtieri è disperso insieme a Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, e Muriel Oddenino.
I tre subspeleologi finlandesi "non si immergeranno oggi a grandi profondità per cercare i turisti italiani dispersi" ma "si eserciteranno invece con immersioni di orientamento": lo ha dichiarato il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun.
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In mattinata il team aveva effettuato un briefing operativo alle 9 ora locale, alle 11 è poi partito in barca per raggiungere il sito d'immersione e partire con le operazioni diving. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua. Gli speleosub si immergeranno con "rebreather" (un sistema di respirazione subacquea a circuito chiuso), miscela Trimix (azoto, elio, ossigeno) adatta alla profondità e scooter subacquei.
I rinforzi sono arrivati dopo che un sub militare locale, il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali Mohammed Mahdi, ha perso la vita durante le operazioni, che sono state successivamente interrotte. Il militare, che faceva parte del gruppo che ha informato il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, sul piano di salvataggio degli italiani, è stato sepolto sabato con gli onori militari. La sua morte ha scatenato polemiche tra i residenti sui social media e richieste di indagini approfondite sulle circostanze dell'incidente.
Intanto i 20 italiani, che erano a bordo della Duke of York insieme ai cinque sub morti durante l'immersione, sono rientrati in Italia. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato indicazioni alla Farnesina di offrire assistenza a loro e alle famiglie degli scomparsi.
Restano ancora molti dubbi sulle cause della morte dei cinque italiani, ritenuti subacquei esperti e prudenti. Le autorità delle Maldive stanno indagando sul perché si trovassero oltre il limite di profondità consentita per le immersioni ricreative che è 30 metri.