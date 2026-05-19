Maldive, tra le ipotesi sulla morte dei sub anche "l'effetto Venturi"

Mentre il team di esperti finlandesi ha recuperato nelle ultime ore due dei quattro corpi dei subacquei italiani dispersi alle Maldive dopo la tragica immersione dello scorso 14 maggio e mentre le autorità proseguono le indagini per stabilire con esattezza cosa sia successo a circa 60 metri di profondità spunta, tra le diverse ipotesi al vaglio, anche quella che i cinque sub non siano entrati volontariamente nella grotta Dhekunu Kandu, nota anche come Grotta degli squali, ma siano stati "risucchiati" a causa di un principio fisico noto come "effetto Venturi".