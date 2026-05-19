Mentre il team di esperti finlandesi ha recuperato nelle ultime ore due dei quattro corpi dei subacquei italiani dispersi alle Maldive dopo la tragica immersione dello scorso 14 maggio e mentre le autorità proseguono le indagini per stabilire con esattezza cosa sia successo a circa 60 metri di profondità spunta, tra le diverse ipotesi al vaglio, anche quella che i cinque sub non siano entrati volontariamente nella grotta Dhekunu Kandu, nota anche come Grotta degli squali, ma siano stati "risucchiati" a causa di un principio fisico noto come "effetto Venturi".
Maldive, tra le ipotesi sulla morte dei sub anche "l'effetto Venturi"
Il nome deriva dal fisico italiano Giovanni Battista Venturi che l'ha scoperto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento durante le sue ricerche sulla meccanica dei fluidi. L'effetto Venturi è un principio fisico che descrive il comportamento di un fluido in un condotto. Quando un liquido o un gas incontra un restringimento, la sua velocità aumenta per continuità.
Per la legge di Bernoulli, a questo incremento di velocità corrisponde un calo della pressione. In pratica, nella strozzatura si genera una depressione che crea una sorta di forte risucchio. Si potrebbe istintivamente pensare che a causa del restringimento il fluido venga "compresso", aumentando la sua pressione. In realtà, come dimostrato dalla fluidodinamica, nel punto più stretto la pressione diminuisce drasticamente proprio a causa dell'aumento di velocità.
La conformazione della grotta
Nel caso della grotta delle Maldive, la conformazione del sito con le tre camere, un'entrata e un'uscita, potrebbe aver creato una sorta di "risucchio" e i cinque sub italiani potrebbero essere rimasti intrappolati. Inoltre la grotta presenta passaggi stretti, cunicoli e un forte rischio di sollevamento del sedimento che può azzerare la visibilità creando disorientamento.
Proseguono le indagini, recuperate GoPro e attrezzature
Saranno a ogni modo le indagini in corso a chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Sotto la lente anche le attrezzature recuperate, tra cui telecamere GoPro e computer. I dispositivi, consegnati alla polizia, potrebbero essere la chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche.