Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti

Alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Martedì, il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimathà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.