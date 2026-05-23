È atterrato il volo della Turkish Airlines che ha portato dalle Maldive fino in Italia le salme dei quattro sub morti durante un'immersione, dopo che nei giorni scorsi la salma del padovano Gianluca Benedetti era rientrata. Si tratta di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa.
Le autopsie da lunedì
La procura di Busto Arsizio, che procede su delega dei magistrati di Roma nell'indagine per omicidio colposo, disporrà lunedì l'autopsia sulle salme per tentare di capire cosa abbia causato il decesso dei nostri connazionali. A eseguirla il medico legale Luca Tajana, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, la tossicologa Cristiana Stramesi e l'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri. Subito dopo il conferimento inizierà l'esame peritale sul corpo di Benedetti, il capobarca di 44 anni primo tra i sub scomparsi a essere recuperato. Nei giorni successivi gli esami saranno condotti anche sulle altre salme. I parenti delle vittime potranno nominare i loro consulenti.