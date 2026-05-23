È atterrato il volo della Turkish Airlines che ha portato dalle Maldive fino in Italia le salme dei quattro sub morti durante un'immersione, dopo che nei giorni scorsi la salma del padovano Gianluca Benedetti era rientrata. Si tratta di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa.