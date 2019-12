Mafia, riassegnata la scorta a Valeria Grasso, la donna che si ribellò al pizzo

E' stata riassegnata la scorta a Valeria Grasso, la donna che si è ribellata al pizzo consentendo l'arresto di affiliati a clan mafiosi in Sicilia. Il servizio era stato revocato alla donna il 23 novembre, quando le era stata tolta la protezione a Roma, la città in cui vive. La donna, originaria di Palermo, come testimone di giustizia è riuscita a far arrestare membri del Clan Madonia. Dopo che il servizio di protezione le è stato riattivato, ha ringraziato "per aver tempestivamente accolto il mio appello" per la richiesta della corta, ribadendo il suo impegno "per tutti coloro che sono minacciati dalla mafia perché le istituzioni rivedano le modalità di revoca della protezione nel nostro Paese".