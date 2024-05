Mafia, operazione nel Nisseno: 9 arresti

Nove persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta perché ritenuti appartenenti a un clan mafioso con base a Campofranco (Caltanissetta).

Sette persone sono state condotte in carcere e due ai domiciliari, mentre un altro soggetto è irreperibile e attualmente ricercato. Le persone coinvolte sono indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.