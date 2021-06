Mafia, Cartabia: "La norma sui collaboratori di giustizia va preservata"

La norma sui collaboratori di giustizia "è una norma da preservare". E' quanto afferma il ministro Marta Cartabia in audizione in Commissione parlamentare Antimafia. "Comprendo benissimo come possa rinnovare un dolore mai sopito la notizia della scarcerazione di chi, come Giovanni Brusca, ha attivamente partecipato all'attacco di Cosa Nostra allo Stato, a cominciare da quello del piccolo Giuseppe Di Matteo", ha aggiunto.