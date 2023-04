Maestra sospesa per una preghiera in classe: "Non me lo spiego, sono rimasta senza parole"

Mario Giordano ospita a "Fuori dal coro" la maestra sospesa per aver fatto recitare agli alunni di una classe di terza elementare, l'Ave Maria e il Padre Nostro. Marisa Francescangeli, che nella scuola primaria di San Vero Milis (Oristano) insegna storia, geografia e musica, dopo il fatto è stata "punita" con una sospensione di 20 giorni dall'insegnamento e la decurtazione dello stipendio.

"I bambini erano tutti cattolici e regolarmente iscritti all'ora di religione per questo quando è arrivata la sospensione sono rimasta senza parole. Tra l'altro sono stati gli alunni a chiedermi di recitare una preghiera all'inizio delle nostre lezioni. Ho avuto anche un richiamo da alcune mamme per questo e mi sono scusata" ha commentato la maestra nello studio di Rete 4. "Non ho fatto altro che fare quello che facevano le nostre maestre, credevo fosse una cosa bella e di valore, per questo ho chiesto l'autorizzazione ai genitori della mia classe" ha proseguito Marisa Francescangeli.

In collegamento con "Fuori dal coro" c'è anche Rita dalla Chiesa che ascoltando la storia della maestra ha concluso: "Mi sembra assurdo che lei abbia dovuto chiedere scusa per aver recitato l'Ave Maria e sono un po' stanca di questi genitori che si lamentano ogni volta che noi intendiamo mantenere fede a quelle che sono le nostre tradizioni. Sono sicura che il Ministro Valditara, che è una persona intelligente, andrà a fondo alla questione".