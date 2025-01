Omicidio madre del tiktoker De Caprio, ergastolo per la vicina di casa

A Stefania Russolillo la Procura di Napoli contestava l'omicidio aggravato dalla premeditazione, la rapina aggravata e la tentata distruzione di cadavere. Per gli inquirenti la donna avrebbe progettato per circa un mese la rapina all'interno dell'abitazione della vittima, dove solo la mattina del 18 aprile riuscì a entrare, con l'inganno, per appropriarsi di monili e danaro. L'imputata è accusata di avere portato con sé un tubo di gomma che, sempre secondo l'accusa, avrebbe utilizzato per strangolare la 72enne, dopo averla scagliata contro le pareti dell'abitazione e scaraventata a terra. Prima di abbandonare l'abitazione teatro dell'omicidio, avrebbe anche tentato di dare fuoco al cadavere. Fu il marito della Russolillo a informare la polizia che il delitto era riconducibile alla moglie.