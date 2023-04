Napoli, omicidio madre del tiktoker De Caprio: occupata abusivamente la casa dell'accusata

Leggi Anche Napoli, fermata presunta assassina madre tiktoker Donato De Caprio

Madre e figlio sono attualmente nell'abitazione, che non era stata posta sotto sequestro ma sottoposta a perquisizione subito dopo la tragedia. In quella circostanza venne sequestrato materiale utile alle indagini. Dopo l'arresto, l'abitazione della Russolillo è stata abbandonata anche dal marito e dal figlio, per timore di ritorsioni da parte dei residenti della zona.

L'autopsia sul corpo della vittima ha confermato la morte per strangolamento, verosimilmente con un tubicino in gomma di una macchina per l'aerosol. Sul cadavere sono state anche riscontrate bruciature di primo, secondo e terzo grado, riconducibili a un tentativo di dare fuoco al corpo con dell'alcol. Rilievi dattiloscopici sono stati eseguiti a casa della vittima e sul tubicino trovato intorno al collo dell'anziana.