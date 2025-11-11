Logo Tgcom24
Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia e il marito a processo per falsi miracoli

Rinvio a giudizio per la coppia accusata di truffa per presunti falsi prodigi legati al culto mariano sul lago di Bracciano. Il processo inizierà il 7 aprile 2026 a Civitavecchia

11 Nov 2025 - 16:20
© Da video

© Da video

La vicenda dei falsi miracoli di Trevignano Romano approda in tribunale. La Procura di Civitavecchia ha disposto il rinvio a giudizio per Gisella Cardia, nota come la "veggente di Trevignano", e per il marito Gianni Cardia, accusati di concorso in truffa. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero inscenato "apparizioni e trasudazioni della Beata Vergine" e prefigurato "futuri cataclismi e sciagure, come terremoti" per indurre i fedeli a donare somme di denaro per il culto della Madonna di Trevignano. Le indagini hanno ricostruito una raccolta complessiva di circa 365mila euro che, secondo l'accusa, "non risulta destinata alle opere benefiche previste nello statuto".

