Madonna di Trevignano, una testimone: "Ho fatto una foto al panorama ed è uscita la Santa Vergine"

A "Mattino Cinque News" la donna: "Non ho alterato nulla, a mala pena so usare il telefono"

L'inviato di "Mattino Cinque News" intervista alcuni dei seguaci della veggente Gisella Cardia che dichiarano di aver visto in apparizione la Madonna. "Era una delle prime volte che andavo su alla croce, dove ci riuniamo con i fedeli per pregare. Così ho fatto delle foto al panorama e quando sono tornata a casa nel rivederle ho visto la Santa Vergine" ha raccontato una credente in collegamento con il programma di Canale 5.

La donna, che confida di non essersi accorta nulla prima del rientro a casa, ha utilizzato un vecchio telefono per scattare le foto che le era stato regalato. "Quando ho visto le foto che ritraevano la Madonna e la croce sono stata male tre giorni, non ci potevo credere. Mi hanno preso in giro in molti ma io sono tranquilla, non ho alterato nulla a mala pena so usare il telefono" ha concluso la testimone alle telecamere di "Mattino Cinque News".