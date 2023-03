Madonna di Trevignano, una fedele: "Credo alla veggente, anche io ho visto le lacrime di sangue"

Anche loro hanno visto la madonna di Trevignano lacrimare sangue. Si tratta di un gruppo di fedeli che, in collegamento a "Pomeriggio Cinque" da Trevignano Romano, si schiera dalla parte della veggente Gisella Cardia e dichiara di avere assistito a diversi episodi in cui la madonna di Trevignano avrebbe lacrimato. Lo conferma proprio una di loro che a Canale 5 racconta: "Conosco Gisella dal 2017 e non solo ho visto lacrimare la madonnina ma ho assistito anche alle trasudazioni delle statue a casa di Gisella, mentre Gisella non c'era".

Secondo i fedeli in collegamento, la veggente vivrebbe "la passione di Cristo". La testimone parla di "stimmate, frustate, dolori, coronazione di spine", tutti episodi vissuti da Cardia di cui i fedeli sono stati testimoni diretti. "In queste occasioni ho visto Gisella inerme sul letto, gelida: non dava segni di vita", spiega la fedele. La donna poi parla delle stimmate: "Tutti noi le abbiamo viste, le abbiamo viste formarsi, sanguinare e profumare di rose. Ma abbiamo visto anche i segni della corona di spine. Ferite che si sono rimarginate velocemente in modo inspiegabile", conclude la donna.