Macherio (Monza), litiga coi figli e si allontana da casa: anziana ritrovata dai carabinieri

L'80enne è uscita senza indossare il soprabito e senza portare con sé il cellulare. Solo a serata inoltrata il marito si è accorto della sua assenza. Assieme ai figli ha poi allertato il 112. Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri di Biassono che, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei familiari, hanno iniziato le ricerche della donna.

Le ricerche

Per le ricerche è stato attivato il Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse, col supporto della Protezione Civile di Monza e Biassono. Il motivo è legato alla preoccupazione per lo stato di salute dell'anziana, che si era allontanata da casa con un abbigliamento insufficiente a sopportare il freddo notturno in zone perlopiù impervie e boschive.