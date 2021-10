Bologna, 11enne con sindrome di Down scappa da scuola: trovato dopo due ore, nessuno se n'era accorto

IPA

Un 11enne affetto da sindrome di Down si è allontanato dalla scuola media che frequenta, a Bologna, per poi vagare da solo per quasi due ore senza che nessuno se ne accorgesse. Il fatto è avvenuto giovedì e a denunciare la scomparsa è stata la sorella maggiore, che, andata a prendere il ragazzo alle 13.30, non lo ha trovato. Lo hanno poi rintracciato i carabinieri verso le 15.